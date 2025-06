Europei di Basket Femminile Italia storica | dopo 30 anni arriva la qualificazione alla semifinale

Un risultato che resterà nella storia del basket femminile italiano: dopo tre decenni, l’Italia conquista la semifinale agli Europei del 2025. Sotto il cielo di Atene, le Azzurre hanno superato la Turchia ai quarti in una partita emozionante e ricca di cuore, culminata con una vittoria ai supplementari. Un traguardo che rinnova la passione e l’ambizione della nazionale, pronta a scrivere nuove pagine di gloria.

Atene – E’ storica la qualificazione dell’Italia Femminile di Pallacanestro agli Europei del 2025. Le Azzurre hanno vinto con la Turchia ai quarti di finale, sotto il cielo italiano di Atene, per 76-74. L’Italia ha vinto ai supplementari, in una spettacolare partita giocata con il cuore e con alta concentrazione sul parquet. Dopo 30 anni dall’argento europeo di Brno, la Nazionale Italiana Femminile torna a disputare il torneo tra le prime quattro squadre del continente. L’Italia si è assicurata il pass al Torneo Pre-Mondiale del prossimo mese di settembre. Le parole dei protagonisti e il tabellino – Fonte FIPfip. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

