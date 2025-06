Euro Under 19 donne Italia ko con la Spagna in semifinale

L’Italia Under 19 femminile si inchina di fronte alla potente Spagna in semifinale agli Europei di Polonia, con un risultato di 2-0. Nonostante la sconfitta, le ragazze italiane hanno dimostrato cuore e determinazione, lasciando il torneo a testa altissima. Questo è solo l’inizio di un percorso che promette grandi successi futuri. Resta con noi su Sportface TV per vivere ogni emozione di questa avventura!

Troppa Spagna per una Italia femminile che esce sconfitta per 2-0, ma a testa altissima dagli Europei di calcio in Polonia. Troppa Spagna, ma poco importa, perché il viaggio dell'Italia femminile di calcio si ferma in semifinale agli Europei di Polonia Under 19, ma a testa altissima. Le azzurrine, infatti, state sconfitte 2-0 soltanto dopo i tempi supplementari dalle pari età iberiche che accedono, così, alla finale contro la Francia, che ha battuto 4-3 il Portogallo sempre dopo i tempi supplementari.

