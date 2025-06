Etichetta energetica per Smartphone | perché gli iPhone e i tablet Apple non sono in classe A?

Se ti chiedi perché iPhone e tablet Apple non sono in classe A sull’etichetta energetica, la risposta risiede in una scelta consapevole di Apple. Questa decisione volontaria non riflette necessariamente prestazioni energetiche inferiori, ma rappresenta un impegno a fornire dispositivi che coniugano efficienza e innovazione senza dover necessariamente puntare al massimo della classificazione energetica. Scopriamo insieme i motivi dietro questa strategia e cosa significa per te come utente.

Gli iPhone non sono in classe A dell'etichetta energetica per smartphone principalmente per una scelta volontaria di Apple, non perché i dispositivi abbiano realmente prestazioni energetiche inferiori rispetto alla classe più alta.

Etichetta energetica per smartphone e tablet: come funziona - Dal 20 giugno, ogni smartphone e tablet venduto nell’UE sfoggerà una nuova etichetta energetica, simile a quella degli elettrodomestici, ma arricchita da dettagli sulla durata della batteria e la riparabilità.

