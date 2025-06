Estranei la serie di Rai 2 ispirata all’omicidio di Saman Abbas

L'autunno si avvicina e con esso una nuova stagione televisiva ricca di emozioni, tra cui spicca "Estranei", la serie di Rai 2 ispirata all'omicidio di Saman Abbas. Con un cast di volti amati dal pubblico, tra cui il ritorno atteso di Giulio Scarpati dopo anni dedicati al teatro, questa produzione promette di catturare l’attenzione e risvegliare l’interesse per le storie che fanno riflettere. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di drama e cronaca.

L’autunno è vicino e lo sono anche i nuovi titoli che Rai Fiction è pronta a sfornare per la nuova stagione TV, coinvolgendo volti amatissimi dal pubblico. Tra questi c’è Estranei, serie in quattro prime serate che riporterà sullo schermo Giulio Scarpati. L’attore, che negli ultimi anni si è dedicato prevalentemente al teatro, è pronto al grande ritorno e lo farà con un doppio impegno. Da una parte la terza stagione di Cuori su Rai1, che lo vedrà come new entry nei panni di un sensitivo ispirato a Gustavo Rol, dall’altra questo progetto che è sì tutto nuovo, ma porta con sé qualche reminescenza. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Estranei, la serie di Rai 2 ispirata all’omicidio di Saman Abbas

In questa notizia si parla di: estranei - serie - ispirata - omicidio

I comuni italiani alle prese con le serie true crime; Saman e le tante come lei: una serie tv per raccontarle; Estranei, la serie di Rai 2 ispirata all’omicidio di Saman Abbas.

Estranei: Elena Radonicich nel nuovo crime Rai su identità e conflitti culturali che sorprende e coinvolge - La nuova serie televisiva Estranei, che debutterà su Rai 2 a novembre, si propone come un thriller psicologico in grado di esplorare in profondità temi sociali rilevanti. Scrive informazione.it

‘Estranei’: quando esce la nuova serie crime di Raidue - Quotidiano Nazionale - Le puntate di ‘Estranei’, la nuova fiction Rai in questione, così intitolata, sono ispirate liberamente alla storia della povera Saman Abbas, la ragazza pakistana di appena 18 anni, uccisa a ... Segnala quotidiano.net