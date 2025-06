Estorsioni sulle case in parrocchia finanziere in aula svela la genesi delle indagini

Le indagini sulle irregolarità nelle case della parrocchia di Cimitile svelano un complesso intreccio di illeciti, scaturito dalle denunce delle persone coinvolte. In aula, un ufficiale della Guardia di Finanza ha illustrato come le segnalazioni abbiano dato il via a un’indagine approfondita, portando ora al processo che vede imputato don Giuseppe Giuliano. Un caso che solleva importanti interrogativi sulla trasparenza e sulla gestione degli immobili ecclesiastici...

"L'attività di indagine è partita dalle denunce sporte dalle persone che occupavano gli appartamenti della parrocchia". Sono le dichiarazioni rese dall'ufficiale della guardia di finanza nel processo che vede coinvolto don Giuseppe Giuliano, 60enne di Cimitile ed ex parroco della Parrocchia di.

