Estorsione e spaccio sequestrati beni da due milioni di euro a un imprenditore

Scandalo e repressione nel cuore della Puglia: la Dia ha sequestrato beni per quasi due milioni di euro a Pasquale Boccuto, imprenditore coinvolto in accuse di estorsione e spaccio. Questo sequestro rappresenta un duro colpo alle attività illecite, dimostrando che lo Stato non tollera criminalità e malaffare. La lotta contro la mafia si fa ancora più forte, garantendo legalità e trasparenza nel territorio.

Beni mobili e immobili per un valore complessivo di quasi due milioni di euro sono stati sequestrati dalla Dia, la Direzione investigativa antimafia, a Pasquale Boccuto, 45enne di Canosa di Puglia,.

