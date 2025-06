Estorsione e pascolo abusivo misure cautelari per due fratelli di Caronia

Due fratelli di Caronia, accusati di estorsione e pascolo abusivo, sono stati colpiti da misure cautelari. Gli agenti della Polizia di Stato hanno applicato l’obbligo di dimora, segnando un passo importante nella lotta contro i reati ambientali e le attività illecite nel settore agricolo. Un’azione decisa per tutelare la legalità e proteggere i proprietari onesti. La vicenda mette in luce l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alle illegalità nel territorio.

Agenti della Polizia di Stato hanno eseguito la misura cautelare dell’obbligo di dimora nei confronti di due fratelli di Caronia, allevatori e originari di Tortorici, ritenuti gravemente indiziati dei delitti di estorsione in concorso e di introduzione dei loro animali nel fondo altrui con. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

