Estorsione ai danni di una 36enne | arrestate due donne nel Nisseno Si erano fatte consegnare migliaia di euro come risarcimento per un presunto danno ad un' auto

Due donne di San Cataldo sono state arrestate nel Nisseno con l’accusa di estorsione ai danni di una giovane donna, approfittando della sua vulnerabilità psicologica. Le sospettate avrebbero fatto consegnare alla vittima migliaia di euro come "risarcimento" per un presunto danno a un’auto, vessandola per mesi. Un episodio che mette in luce le insidiose dinamiche di manipolazione e sopruso, dimostrando ancora una volta l’importanza di denunciare queste ingiustizie.

Avrebbero estorto somme di denaro a una giovane donna, approfittando del suo stato di vulnerabilità psicologica, facendosi consegnare migliaia di euro come «risarcimento» per un presunto danno ad una autovettura. Protagoniste della vicenda sono due donne di San Cataldo (Caltanissetta) che avrebbero vessato per diverso tempo una 36 enne di Santa Caterina Villarmosa. I carabinieri hanno arrestato. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Estorsione ai danni di una 36enne: arrestate due donne nel Nisseno. Si erano fatte consegnare migliaia di euro come risarcimento per un presunto danno ad un'auto

