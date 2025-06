Estate musicale frentana | concerto dedicato alle donne ospite Serena Bortone

L’Estate Musicale Frentana si prepara a celebrare la forza e la bellezza delle donne con il concerto “Donne, musica e storie”, in programma domenica 29 giugno nel suggestivo chiostro del Parco delle Arti Musicali. Ospite speciale Serena Bortone, condurrà gli spettatori attraverso un viaggio sonore dedicato a quattro grandi compositori che hanno scritto pagine memorabili per onorare le donne. Un appuntamento da non perdere per ascoltare, emozionarsi e riflettere.

