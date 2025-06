Esplosione via Foria | persona intrappolata tra le macerie si scava per estrarla - VIDEO

Un dramma in corso a Via Foria, dove un’esplosione ha devastato lo stabile, lasciando una persona intrappolata tra le macerie. I Vigili del Fuoco si impegnano senza sosta, scavando con determinazione per salvarla. La scena, carica di tensione e speranza, racconta il coraggio di chi si batte contro il tempo. Restate aggiornati: la lotta tra vita e morte continua.

Esplosione di via Foria, i Vigili del Fuoco scavano tra le macerie e cercano una via d'accesso per arrivare alla persona che sarebbe rimasta intrappolata nello stabile di cui sono stati danneggiati almeno due piani. All'origine dello scoppio potrebbe esserci una fuga di gas. (video Roberto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: esplosione - foria - persona - intrappolata

Napoli, esplosione in via Foria. Cede parte di un palazzo: un ferito grave - Un forte boato scuote il cuore di Napoli: un'esplosione in via Foria, vicino a via Peppino de Filippo, ha causato il crollo di una parte di un edificio nel centro storico.

Napoli, esplosione in via Foria. Cede parte di un palazzo: un ferito grave e una persona sotto le macerie - Un boato enorme nel pomeriggio di oggi in una traversa di via Foria, più precisamente via Peppino de Filippo, accanto al ristorante “A' ... Come scrive ilmattino.it

Napoli, esplosione in via Foria. Cede parte di un palazzo: un ferito grave - Il boato si sarebbe verificato in una traversa di via Foria, più precisamente via Peppino de Filippo, accanto il celebre ... Si legge su ilmattino.it