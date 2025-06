Esplosione via Foria | persona intrappolata tra le macerie si scava per estrarla - VIDEO e foto

Un’esplosione devastante in via Foria ha causato il crollo di almeno due piani dell'edificio, intrappolando una persona tra le macerie. I Vigili del Fuoco si stanno impegnando senza sosta, scavando con urgenza per estrarre chi è rimasto bloccato e garantire la sicurezza di tutti. La situazione resta critica: l’intervento rapido e preciso sarà fondamentale per salvare una vita preziosa. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi.

Esplosione di via Foria, i Vigili del Fuoco scavano tra le macerie e cercano una via d'accesso per arrivare alla persona che sarebbe rimasta intrappolata nello stabile di cui sono stati danneggiati almeno due piani. Da quanto si apprende sarebbero venuti giù i solai posti tra il secondo e il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: esplosione - foria - persona - intrappolata

Napoli, esplosione in via Foria. Cede parte di un palazzo: un ferito grave - Un forte boato scuote il cuore di Napoli: un'esplosione in via Foria, vicino a via Peppino de Filippo, ha causato il crollo di una parte di un edificio nel centro storico.

Napoli esplosione in via Foria Cede parte di un palazzo | un ferito grave e una persona sotto le macerie.

Napoli, esplosione in via Foria. Cede parte di un palazzo: un ferito grave e una persona sotto le macerie - Un boato enorme nel pomeriggio di oggi in una traversa di via Foria, più precisamente via Peppino de Filippo, accanto al ristorante “A' ... Come scrive ilmattino.it

Napoli, esplosione in via Foria. Cede parte di un palazzo: un ferito grave - Il boato si sarebbe verificato in una traversa di via Foria, più precisamente via Peppino de Filippo, accanto il celebre ... Riporta ilmattino.it