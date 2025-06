Esplosione nel centro di Napoli c’è una vittima | tra le macerie il corpo di un uomo

Un'esplosione devastante ha scosso il cuore di Napoli, lasciando una scena di distruzione e dolore. Tra le macerie di un deposito in via Peppino De Filippo, i Vigili del fuoco hanno recuperato il corpo senza vita di un uomo di 57 anni, la persona dispersa segnalata nelle ultime ore. La città si stringe nel cordoglio mentre continuano le operazioni di soccorso e ricostruzione. La tragedia segna un ulteriore capitolo di questa difficile giornata.

Tempo di lettura: < 1 minuto C’è una vittima nell’esplosione avvenuta nel centro di Napoli. I Vigili del fuoco hanno individuato il corpo senza vita di un uomo di 57 anni, tra le macerie del deposito in via Peppino De Filippo, nei pressi di via Foria. Si tratta della persona segnalata in precedenza come dispersa. Sono in corso le operazioni di recupero del cadavere. La violenta deflagrazione si è verificata nel tardo pomeriggio, all’interno di una stabile, parzialmente crollato. Una donna è invece rimasta gravemente ferita, ed è stata portata in ospedale. Il marito e altre due persone sono state medicate sul posto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Esplosione nel centro di Napoli, c’è una vittima: tra le macerie il corpo di un uomo

In questa notizia si parla di: esplosione - centro - napoli - vittima

Esplosione all’alba in pieno centro. Colpo al bancomat, ladri in fuga - Un’esplosione all’alba in pieno centro storico ha svegliato i residenti e attirato l’attenzione delle forze dell’ordine.

Grande paura nel centro storico a Napoli. In una traversa di via Foria, più precisamente via Peppino de Filippo, accanto il celebre ristorante A' figlia do Marenaro, ci sarebbe stata una forte esplosione. Indagini in corso per ricostruire la vicenda #esplosione #na Vai su Facebook

Esplosione nel centro di Napoli, c’è una vittima: tra le macerie il corpo di un uomo; Napoli, esplosione vicino via Foria: un morto sotto le macerie. Gravemente ferita una donna; Napoli, esplosione in via Foria. Cede parte di un palazzo: un ferito grave.

Napoli, esplosione vicino via Foria: un morto sotto le macerie. Gravemente ferita una donna - C'è una vittima per la deflagrazione avvenuta nel tardo pomeriggio in Via Peppino De Filippo, a Napoli: si tratta di un uomo di 57 anni che ... Segnala msn.com

Napoli, esplosione in via Foria. Cede parte di un palazzo: quattro feriti estratti vivi, morto un 55enne - Un boato enorme nel pomeriggio di oggi in una traversa di via Foria, più precisamente via Peppino de Filippo, poco distante dal ristorante ... leggo.it scrive