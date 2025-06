Esplosione Napoliun morto e 4 feriti

Una drammatica esplosione a Napoli scuote la città: un morto e quattro feriti. Nell’incidente avvenuto in via Peppino De Filippo, il corpo di un uomo di 57 anni è stato estratto dalle macerie di un palazzo parzialmente crollato, probabilmente a causa di una bombola del gas. La scena è ancora sotto stretta osservazione, ma al momento si escludono dispersi. La tragedia mette in luce la fragilità delle strutture urbane in zone vulnerabili.

23.00 C'è una vittima,un uomo di 57 anni,nell'esplosione avvenuta in uno stabile di via Peppino De Filippo,a Napoli.Il corpo è stato recuperato tra le macerie del palazzo,parzialmente crollato,forse a causa dell'esplosione di una bombola del gas. Una donna è invece rimasta gravemente ferita ed è stata portata in ospedale. Il marito e altre due persone sono state medicate sul posto. Al momento si esclude che ci siano dispersi,anche se i Vigili del Fuoco proseguono nelle operazioni di scavo e di messa in sicurezza dell'area. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

