Esplosione in un esercizio commerciale a Napoli | una donna estratta viva dalle macerie

Un’ esplosione si è verificata nel tardo pomeriggio di oggi (25 giugno) in via Peppino De Filippo a Napoli. La deflagrazione è avvenuta all’interno di un locale in uso a un ristorante della zona, probabilmente dovuta a una fuga di gas o alla presenza di alcune bombole. L’esplosione ha causato danni a due appartamenti: da uno degli alloggi è stata estratta viva una donna e portata in ospedale. Sono in corso le ricerche di una seconda persona segnalata come dispersa.?? #Napoli, intervento #vigilidelfuoco in atto in via Peppino De Filippo zona centro storico per un’esplosione, causa una probabile fuga di gas, in un ristorante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it