Esplosione in centro a Napoli | un morto e una donna gravemente ferita

Una violenta esplosione nel cuore di Napoli scuote la città, lasciando dietro di sé una scia di dolore e incertezza. Un uomo di 57 anni ha perso la vita mentre una donna lotta tra la vita e la morte, dopo che il palazzo è crollato parzialmente. Le autorità indagano sul possibile'origine dell'incidente, che potrebbe essere riconducibile a cause accidentali o altre circostanze ancora da chiarire. La comunità si stringe intorno alle vittime in attesa di risposte.

C'è una vittima nell'esplosione avvenuta nel tardo pomeriggio in Via Peppino De Filippo, a Napoli: si tratta di un uomo di 57 anni che si trovava nello stabile parzialmente crollato a causa della deflagrazione. Una donna è invece rimasta gravemente ferita ed è stata portata in ospedale. Il marito e altre due persone sono state medicate sul posto. Le indagini sull'esplosione, causata probabilmente.

