Esplosione e crollo nel laboratorio de ' A Figlia do' Marenaro | ci sono feriti

Un'onda di paura e sgomento ha attraversato il quartiere di Borgo S. Antonio Abate a Napoli, dove un’esplosione improvvisa ha scatenato il crollo di due piani di un edificio vicino a Figlia do Marenaro. Il violento boato ha suscitato panico tra i residenti, lasciando diversi feriti sul luogo. La scena è ancora sotto shock, mentre le autorità cercano di fare luce su questa drammatica tragedia che ha sconvolto l’intera comunità.

Un forte boato e poi il crollo, giù due piani di un edificio in Borgo S. Antonio Abate, a pochi metri dal noto ristorante a Figlia do Marenaro di via Foria. Il crollo, che ha fatto seguito ad un violento boato che ha scosso il quartiere, è avvenuto in via Peppino De Filippo. Divelti infissi e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: crollo - figlia - marenaro - esplosione

Napoli, esplosione in via Foria: cede parte di un palazzo, danni in strada; Napoli, esplosione in centro: gravemente ferita una donna. Sventrato un negozio vicino via Foria; Esplosione accanto al ristorante “A figlia do Marenaro”, cede parte di una palazzina.

Napoli, esplosione in via Foria. Cede parte di un palazzo: un ferito grave - Il boato si sarebbe verificato in una traversa di via Foria, più precisamente via Peppino de Filippo, accanto il celebre ... Secondo ilmattino.it

Esplosione accanto al ristorante “A figlia do Marenaro”, cede parte di una palazzina - Il boato si sarebbe verificato in una traversa di via Foria, più precisamente via Peppino de Filippo, accanto il celebre ristorante A’ figlia do Marenaro. Segnala internapoli.it