Esplosione e crollo c' è un morto | è il cognato del titolare del ristorante Da Corrado

Una tragica esplosione ha devastato via Peppino De Filippo, provocando il crollo di un deposito e causando la morte di Giovanni Scala, 55 anni, cognato del titolare del ristorante Da Corrado. La deflagrazione, forse originata da una fuga di gas da bombole difettose, ha sconvolto la comunità e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza degli impianti. Questa tragica vicenda ci ricorda l'importanza di controlli rigorosi per prevenire incidenti simili in futuro.

Il crollo di via Peppino De Filippo ha fatto registrare una vittima, si tratta di Giovanni Scala, 55enne cognato del titolare del ristorante Da Corrado di via Foria. L'uomo lavorava all'interno del deposito esploso a causa probabilmente di una fuga di gas per delle bombole difettose. I. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Esplosione con crollo in via Foria, 'A figlia do Marenaro: Gravi danni ai locali nuovi del mio ristorante; Napoli, esplosione a via Foria vicino al ristorante ‘a Figlia d’o Marenaro: morto 57enne, 4 feriti; Esplosione e crollo in Via Foria, accertamenti in corso su immobile e deposito.

Esplosione e crollo a via Foria, A Figlia d''o Marenaro: "Danni gravi ai nuovi locali del nostro ristorante" - Si indaga sull'origine del crollo che dovrebbe essere scaturito dal deposito di un locale situato di fianco a quello di Assunta Pacifico ... Secondo napolitoday.it