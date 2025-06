Esplosione e crollo a via Foria A Figlia d' ' o Marenaro | Danni gravi ai nuovi locali del nostro ristorante

Un'epica esplosione scuote il cuore di via Foria a Figlia d'o Marenaro, provocando danni ingenti ai nostri nuovi locali e sconvolgendo l'intera comunità. Il violento boato, seguito da un crollo, ha lasciato un segno profondo, coinvolgendo anche altri edifici in zona. Una persona è rimasta ferita, mentre un’altra è dispersa. Le indagini puntano a una possibile fuga di gas dal deposito del ristorante, ma la nostra priorità resta la sicurezza e il supporto a chi è stato colpito.

Il crollo che ha fatto seguito ad un violento boato avvenuto in via Peppino De Filippo ha scosso l'intero quartiere. Una persona ferita è stata trasportata in ospedale e un'altra sarebbe dispersa. All'origine dello scoppio potrebbe esserci stata una fuga di gas dal deposito del ristorante Da. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

