Esplosione e crollo a pochi metri da via Foria | ci sono feriti

Un terribile boato ha scosso Borgo S. Antonio Abate, causando l'esplosione e il crollo di due piani di un edificio vicino a via Foria. La ricostruzione dei fatti rivela feriti tra i presenti e danni ingenti, tra cui il nuovo locale di "A Figlia do Marenaro" prossimo all'apertura. Una tragedia che scuote la cittĂ e richiede risposte immediate per garantire sicurezza e giustizia.

Un forte boato e poi il crollo, giĂą due piani di un edificio in Borgo S. Antonio Abate, nel deposito del ristorante Da Corrado. Danneggiato il nuovo locale de A Figlia do Marenaro, che sarebbe dovuto essere inaugurato nei prossimi giorni- Il crollo, che ha fatto seguito ad un violento boato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: crollo - esplosione - pochi - metri

Esplosione e crollo nel laboratorio de 'A Figlia do' Marenaro: ci sono feriti - Un'onda di paura e sgomento ha attraversato il quartiere di Borgo S. Antonio Abate a Napoli, dove un’esplosione improvvisa ha scatenato il crollo di due piani di un edificio vicino a Figlia do Marenaro.

