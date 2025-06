Esplosione a via Foria fuga di gas in un deposito | un morto e quattro feriti

Un’esplosione devastante scuote il cuore di via Foria, trasformando una serata tranquilla in un incubo. La fuga di gas nel deposito di via Peppino de Filippo ha provocato un boato tremendo, lasciando dietro sé un bilancio di un morto e quattro feriti, tra detriti e polvere sollevata. La scena è di caos e dolore, ma l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e dei soccorsi è già in moto per ricostruire la vicenda e salvare altre vite.

Un boato, la luce di un bagliore accecante, e poi detriti, polvere e urla. Sono le 19,10 quando il deposito di un terraneo di via Peppino de Filippo - traversa di via Foria, nel cuore del centro. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Esplosione a via Foria, fuga di gas in un deposito: un morto e quattro feriti

