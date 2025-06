Esplosione a Napoli | un morto e quattro feriti crollo e danni al ristorante ‘A Figlia d’’o Marenaro

Un boato improvviso ha sconvolto il cuore di Napoli, lasciando dietro di sé devastazione e dolore. L’esplosione, avvenuta in via Peppino De Filippo, ha provocato un crollo e ferito quattro persone, mentre purtroppo si registra anche una vittima. La scena si ripete tra timore e solidarietà, mentre le autorità cercano di fare luce su questa tragedia che ha scosso l’intera comunità. La città si stringe nel cordoglio, aspettando risposte e giustizia.

Un boato nel cuore della città. Un’esplosione devastante ha squarciato la quiete del tardo pomeriggio a Napoli, in via Peppino De Filippo, traversa della centralissima via Foria. La deflagrazione, che ha fatto tremare l’intero quartiere, è avvenuta all’interno di un deposito riconducibile a un ristorante e ha causato il crollo parziale di un edificio, coinvolgendo anche due noti locali della zona. Il bilancio è tragico: un uomo di 57 anni ha perso la vita, mentre quattro persone sono rimaste ferite, di cui una donna in condizioni gravi trasportata d’urgenza all’ospedale Pellegrini. Il marito della donna e altre due persone hanno ricevuto cure mediche direttamente sul posto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Esplosione a Napoli: un morto e quattro feriti, crollo e danni al ristorante ‘A Figlia d’’o Marenaro

In questa notizia si parla di: esplosione - napoli - crollo - ristorante

