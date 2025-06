Esplosione a Napoli morto Giovanni Scala | Un lavoratore aveva famiglia Non si può morire così

Un tragico incidente scuote Napoli: Giovanni Scala, 57 anni, ha perso la vita in un'esplosione in una traversa di via Foria. Un uomo con una famiglia, conosciuto per la sua bontà e dedizione, che non meritava certo di lasciare questo mondo così ingiustamente. La sua storia ci ricorda quanto sia fragile la vita e l’importanza di proteggere chi amiamo. Continua a leggere.

Giovanni Scala, 57 anni, è la vittima dell'esplosione avvenuta in una traversa di via Foria a Napoli: "Aveva figli, era una bravissima persona. Oggi non stava bene, non voleva nemmeno venire a lavoro". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Esplosione a Napoli, morto Giovanni Scala: Un lavoratore, aveva famiglia. Non si può morire così; Napoli, esplosione vicino a via Foria: un morto e quattro feriti; Napoli, esplosione in via De Filippo: un morto e due feriti.

Napoli, esplosione in via Foria. Cede parte di un palazzo: quattro feriti estratti vivi, morto un 55enne - Un boato enorme nel pomeriggio di oggi in una traversa di via Foria, più precisamente via Peppino de Filippo, poco distante dal ristorante ... Si legge su leggo.it

Esplosione a via Foria, fuga di gas in un deposito: un morto e quattro feriti - Sono le 19,10 quando il deposito di un terraneo di via Peppino de Filippo - Lo riporta ilmattino.it