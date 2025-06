Esplosione a Napoli Manfredi | Accertare le responsabilità

Un tragico incidente scuote il cuore di Napoli: un'esplosione vicino a via Foria ha causato la perdita di una vita umana. Il sindaco Gaetano Manfredi esprime profondo dolore e si impegna a fare luce sulle cause, affinché venga accertata ogni responsabilità . La sicurezza dei cittadini deve rimanere la priorità assoluta per garantire un futuro più protetto. È fondamentale che le indagini siano rapide e trasparenti, perché Napoli merita rispetto e tutela.

Tempo di lettura: < 1 minuto " Profondo dolore per la morte avvenuta a causa del crollo nei pressi di via Foria. Come Amministrazione siamo vicini alla famiglia della vittima. Ora vanno accertate le responsabilità dello scoppio, la sicurezza dei cittadini deve sempre essere una priorità ". Lo scrive su X il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a proposito dell'esplosione in cui un uomo è morto. Esplosione nel centro di Napoli, c'è una vittima: tra le macerie il corpo di un uomo

