Esplosione a Napoli in via Foria | crolla parte di un palazzo quattro feriti e una persona dispersa

Una violenta esplosione nel cuore di Napoli trasforma il centro storico in un teatro di paura e distruzione. In via Foria, una parte di un palazzo crolla, creando un dramma che coinvolge quattro feriti e una persona dispersa. La causa sembra essere un deposito di bombole di gas, e la città si stringe in un abbraccio di solidarietà e preoccupazione. Ecco cosa è successo e come sta reagendo la comunità napoletana.

Paura nel centro storico di Napoli nel pomeriggio di oggi per una violenta esplosione in via Foria, all’altezza di via Peppino De Filippo, una traversa nota per la presenza del ristorante “A’ figlia do Marenaro” e del teatro San Ferdinando. Secondo le prime ricostruzioni, l’esplosione sarebbe stata provocata da un deposito di bombole di gas . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Esplosione a Napoli in via Foria: crolla parte di un palazzo, quattro feriti e una persona dispersa

In questa notizia si parla di: esplosione - napoli - foria - crolla

Napoli Tattoo Expo, esplosione di prenotazioni per avere il tattoo che celebra il quarto scudetto - La Napoli Tattoo Expo si prepara a registrare un boom di prenotazioni per il tatuaggio del quarto scudetto.

Napoli, esplosione in via Foria: cede parte di un palazzo; Napoli, esplosione in via Foria: ferita una donna; Esplosione e crollo a pochi metri da via Foria: donna estratta viva trasportata in ospedale.

Napoli, esplosione in via Foria. Cede parte di un palazzo: quattro feriti estratti vivi, una persona sotto le macerie - Un boato enorme nel pomeriggio di oggi in una traversa di via Foria, più precisamente via Peppino de Filippo, poco distante dal ristorante ... Da msn.com

Napoli, esplosione in via Foria. Cede parte di un palazzo: un ferito grave - Il boato si sarebbe verificato in una traversa di via Foria, più precisamente via Peppino de Filippo, accanto il celebre ... ilmattino.it scrive