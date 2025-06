Esplosione a Napoli | Fuga di gas vicino via Foria Un morto e quattro feriti

Una tragica esplosione a Napoli scuote il cuore della città, causando un morto e quattro feriti. L'incidente, attribuito a una fuga di gas in un deposito di un ristorante vicino a via Foria, ha provocato danni e paura tra i residenti. La vittima, un uomo di 57 anni, si trovava nel luogo dell'esplosione, mentre i soccorritori cercano di ricostruire l'accaduto. Una tragedia che ci ricorda quanto sia fondamentale la sicurezza in ambienti sensibili.

Un morto e quattro feriti: è questo il bilancio della violenta esplosione che ha scosso oggi via Peppino De Filippo, a due passi da via Foria, nel cuore di Napoli. A causarla, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stata una fuga di gas da alcune bombole posizionate all'interno di un deposito di un ristorante. La vittima, di 57 anni, si trovava proprio in quell'ambiente. La deflagrazione è stata fortissima. Una donna è stata recuperata dalle macerie ed è stata portata via in ambulanza all'ospedale Pellegrini; altre tre persone hanno invece ricevuto medicazioni sul posto per le lievi ferite riportate. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Esplosione a Napoli: "Fuga di gas vicino via Foria". Un morto e quattro feriti

Grande paura nel centro storico a Napoli. In una traversa di via Foria, più precisamente via Peppino de Filippo, accanto il celebre ristorante A' figlia do Marenaro, ci sarebbe stata una forte esplosione. Indagini in corso per ricostruire la vicenda #esplosione #na Vai su Facebook

