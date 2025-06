Esplosione a Napoli fuga di gas dal laboratorio di un ristorante | un morto e 4 feriti

Un'esplosione devastante scuote Napoli: un tragico incidente in un laboratorio di un ristorante provoca un morto e quattro feriti. L’esplosione, avvenuta poco dopo le 19, ha seminato panico e distruzione. La vittima, estratta dalle macerie intorno alle 22, è un italiano, mentre una donna gravemente ferita è stata portata in ospedale in codice rosso. La città si stringe nel dolore, mentre le indagini cercano di fare luce sull’accaduto.

