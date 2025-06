Esperance Tunis Chelsea 0-3 e Los Angeles FC Flamengo 1-1 | tris dei Blues che volano agli ottavi di finale Danilo e compagni primi nel girone D

La notte ha portato emozioni e sorprese nel Mondiale per Club, con il Chelsea che vola agli ottavi di finale grazie a una brillante vittoria 3-0 sull’Esperance Tunis e il Flamengo che conquista un punto nel pareggio contro il Los Angeles FC. Danilo e i suoi sono primi nel girone D, dimostrando di essere una squadra da rispettare. E ora l’attesa si sposta sulla Juventus, pronta a sfidare il Manchester City in una sfida imperdibile.

