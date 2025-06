Esonero Pioli ora è ufficiale | via dall’Al-Nassr pronto per la Fiorentina

L'addio ufficiale a Pioli dall’Al-Nassr apre le porte a una nuova avventura in Italia. La Fiorentina si prepara ad accoglierlo, con l’entusiasmo di vedere un tecnico di grande esperienza tornare a guidare una squadra italiana. Il futuro di Stefano Pioli promette motivazioni e successi, lasciando alle spalle l’esperienza araba per scrivere un nuovo capitolo nel calcio europeo.

L'Al-Nassr, club della Saudi Pro League araba, ha comunicato l'esonero di Stefano Pioli: l'ex rossonero firmerà a breve con la Fiorentina. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Esonero Pioli, ora è ufficiale: via dall’Al-Nassr, pronto per la Fiorentina

In questa notizia si parla di: esonero - pioli - nassr - fiorentina

Spalletti: «Gravina mi ha comunicato l'esonero, io non avrei mai mollato la Nazionale». Pioli il favorito per il ruolo di c.t. - Le ultime notizie dal mondo del calcio rivelano un cambiamento epocale: Spalletti, Gravina e Pioli si contendono il futuro della Nazionale italiana.

L'Al Nassr potrebbe sostituire il tecnico parmigiano, che andrà alla Fiorentina ma era nel mirino della Figc, con il ct appena esonerato. Comolli ha confermato Tudor, ma se negli Usa Vai su Facebook

Pioli lascia l’Al-Nassr dopo una sola stagione, tornerà in Italia: lo aspetta la Fiorentina; Pioli è libero, risolto contratto con l’Al Nassr: ora può firmare con la Fiorentina; Stefano Pioli, chi è il favorito per la panchina da c.t. della Nazionale dopo l'esonero di Spalletti.

Stefano Pioli lascia al nassr e si prepara a guidare la fiorentina, arriva il saluto di Cristiano Ronaldo - Stefano Pioli lascia l'al nassr dopo meno di un anno in Arabia Saudita, con 28 vittorie in 44 partite; torna in Italia per guidare la Fiorentina, mentre Cristiano Ronaldo conferma la sua permanenza ne ... Segnala gaeta.it

Pioli lascia l’Al-Nassr dopo una sola stagione, tornerà in Italia: lo aspetta la Fiorentina - Nassr di Cristiano Ronaldo ed è pronto a ritornare in Italia, dove ad attenderlo c'è la panchina della ... fanpage.it scrive