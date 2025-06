Escursione Panaro – natura storia e bellezza | un’occasione per riscoprire il territorio

Scopri la magia del Medio Panaro con l'escursione Panaro – Natura, Storia e Bellezza, un’occasione unica per riscoprire il cuore pulsante del territorio. Questo evento segna l’inizio di un nuovo ciclo di valorizzazione, coinvolgendo comunità e ambiente in un progetto di rinascita sostenibile. Unisciti a noi per vivere un’esperienza immersiva tra paesaggi incantevoli e ricchezze culturali, perché il vero tesoro è nelle meraviglie che ci circondano e nella passione condivisa di preservarle.

Prende avvio il nuovo programma di rilancio del Contratto di Fiume del Medio Panaro, un’iniziativa che coinvolge i Comuni rivieraschi di Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Vignola, Spilamberto e San Cesario sul Panaro, affiancati da un componente civica rappresentata dal Presidio. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

