Erosione costiera Di Genesio Pagliuca- Meloni | Nessuna traccia dei fondi promessi

L’erosione costiera di Genesio Pagliuca Meloni si conferma ancora una volta un problema irrisolto, nonostante le promesse ufficiali e gli annunci trionfali. A distanza di oltre due mesi dall’incontro “strategico” presso lo stabilimento balneare “Sogno del Mare” di Fregene, nulla di concreto è stato fatto, lasciando i cittadini e gli operatori balneari in attesa di risposte e interventi efficaci. La speranza di interventi tempestivi sembra svanire, alimentando il senso di abbandono e insoddisfazione.

Fiumicino, 25 giugno 2025- "Era stato annunciato in pompa magna l'11 aprile scorso, nel corso di un incontro definito "strategico" presso lo stabilimento balneare "Sogno del Mare" di Fregene: lavori in corso, nuove opere, una draga in arrivo, milioni di euro investiti per contrastare l'erosione costiera. Peccato che, a distanza di oltre due mesi, di quelle promesse non sia arrivato nulla. Solo una lettera, arrivata oltre un mese dopo quell'incontro, che di fatto conferma che dei fondi annunciati non c'è traccia". Così in una nota Ezio Di Genesio Pagliuca, Capogruppo PD e Paola Meloni, Consigliera Comunale Lista Civica Ezio.