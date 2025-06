Ero con i miei nipotini e ho sentito un boato enorme con due scoppi parla la Figlia d'o marenaro

In un pomeriggio che avrebbe dovuto essere di svago, l’eco di un boato improvviso ha sconvolto la quiete del ristorante 'a Figlia d'o Marenaro a Fanpage.it. Assunta Pacifico, titolare del locale, racconta come due esplosioni abbiano causato danni alla sua attività, lasciando la comunità sgomenta e in ansia. Ma cosa si nasconde dietro questo incidente? Continua a leggere per scoprire i dettagli e le conseguenze di questa drammatica vicenda.

Assunta Pacifico, titolare del ristorante 'a Figlia d'o Marenaro a Fanpage.it: "Abbiamo sentito due scoppi. Il nostro locale nuovo danneggiato. Noi parte lesa". 🔗 Leggi su Fanpage.it

