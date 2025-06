Ergastolo senza premeditazione | schiaffo alla memoria di Giulia e Thiago

Il dramma di Giulia Tramontano e Thiago sconvolge ancora una volta l’opinione pubblica, lasciando un segno indelebile nella memoria collettiva. La conferma dell’ergastolo a Impagnatiello, con la caduta dell’aggravante della premeditazione, rappresenta un colpo duro alla sensibilità di tutti. Un episodio che scuote le coscienze, ricordandoci quanto sia importante la tutela delle vite innocenti e la lotta contro la violenza domestica. La tragedia di questa giovane madre e del suo bambino deve spingere a riflettere e agire.

Omicidio Giulia Tramontano, confermato l'ergastolo per Impagnatiello ma cade l'aggravante della premeditazione Giulia Tramontano aveva 29 anni e aspettava un bambino, era incinta al settimo mese quando è stata uccisa a coltellate dal suo compagno, Alessandro Impagnatiello, il 27 maggio 2023. Il bambino che portava in grembo si sarebbe chiamato Thiago. Vivevano insieme a Senago, nel Milanese, una vita che, all'apparenza, sembrava normale, ma che nascondeva segreti e menzogne. Impagnatiello, infatti, aveva da tempo una relazione parallela con una collega di lavoro, ignara della gravidanza di Giulia, ma non solo: anche Giulia, fino a poco tempo prima, non sapeva nulla dell'altra donna.

