Ergastolo per Alessandro Impagnatiello in Appello per il femminicidio di Giulia Tramontano la sua reazione

Il verdetto dell'ergastolo per Alessandro Impagnatiello, confermato anche in appello, ha suscitato un forte impatto emotivo in aula. La notizia del suo rifiuto di mostrare rimorso e la sua reazione immediata hanno acceso una riflessione profonda sulla crudeltà dell’atto e sulla giustizia che si è compiuta. È un momento di grande tensione, che lascia aperti interrogativi sul dolore e sulla ricerca di verità nel doloroso caso di Giulia Tramontano.

Alessandro Impagnatiello condannato all'ergastolo per il femminicidio di Giulia Tramontano anche in appello: come ha reagito in aula dopo la sentenza. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Ergastolo per Alessandro Impagnatiello in Appello per il femminicidio di Giulia Tramontano, la sua reazione

Femminicidio Giulia Tramontano, la strategia di Alessandro Impagnatiello per evitare l'ergastolo in appello - Il dramma di Giulia Tramontano scuote ancora l’Italia, mentre il processo d’appello di Alessandro Impagnatiello si infittisce di tensione e strategie legali.

I giudici della Corte di Assise d'appello di Milano hanno confermato l'ergastolo per Alessandro Impagnatiello, il 32enne che il 27 maggio 2023 aveva ucciso con 37 coltellate la fidanzata Giulia Tramontano a Senago.

ULTIM'ORA - È stato condannato alla pena dell'ergastolo anche in Appello Alessandro Impagnatiello, 32 anni, reo confesso dell'omicidio della fidanzata incinta Giulia Tramontano, uccisa con 37 coltellate il 27 maggio 2023 nell'appartamento che i due condividevano.

Alessandro Impagnatiello è stato condannato all’ergastolo anche in appello per il femminicidio di Giulia Tramontano - La Corte d’assise d’Appello di Milano ha condannato in secondo grado all’ergastolo Alessandro Impagnatiello per il femminicidio di Giulia Tramontano, avvenuto il 27 maggio del 2023. Lo riporta ilpost.it

Alessandro Impagnatiello condannato all’ergastolo anche in Appello per l’omicidio di Giulia Tramontano - È stato condannato alla pena dell'ergastolo anche in Appello Alessandro Impagnatiello, reo confesso dell'omicidio della fidanzata incinta Giulia Tramontano ... fanpage.it scrive