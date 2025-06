Ergastolo confermato per Impagnatiello Premeditazione esclusa La sorella di Giulia | vergogna l' avvelenò per 6 mesi

La sentenza definitiva sull’ergastolo confermato per Impagnatiello, che non ha coinvolto la sorella di Giulia e si è conclusa con la sua esclusione dalla premeditazione, accende nuovamente il dibattito sulla giustizia. L’assassino, già condannato in primo grado, cercava una riduzione della pena, ma i giudici hanno sottolineato che non si trattò di un agguato. Una vicenda che scuote le coscienze e mette in discussione i limiti della pena e della colpevolezza.

L'assassino, già condannato all'ergastolo in primo grado, puntava a una riduzione della pena. Per i giudici il suo non fu un agguato.

