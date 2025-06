Ergastolo confermato a Impagnatiello Le lacrime e il silenzio dei genitori di Giulia Tramontano la premeditazione esclusa | tutte le reazioni alla sentenza

Il dramma di Giulia Tramontano si rinnova con la conferma dell’ergastolo per Impagnatiello, mentre il dolore dei familiari della vittima resta in silenzio. La sentenza, che esclude la premeditazione, segna un’altra tappa dolorosa in questa vicenda che ha sconvolto l’Italia. I genitori di Giulia, avvolti nel loro lutto, continuano a cercare pace tra lacrime e silenzio, lasciando emergere tutta la complessità di un dolore senza fine.

Milano, 25 giugno 2025 – Da una parte Alessandro Impagnatiello, capelli e barba corta, camicia a quadretti, impassibile di fronte al verdetto d’appello che come appariva scontato ha confermato la condanna all’ergastolo inflitta in primo grado il 25 novembre 2024; dall’altra i genitori e la sorella di Giulia Tramontano, chiusi nel loro dolore e nel silenzio. “Non ho nessun commento da fare”, sono state le sole parole pronunciate dalla madre di Giulia, Loredana Femiano, in lacrime, lo sguardo abbassato mentre assieme al marito Franco Tramontano lasciavano l’aula del tribunale di Milano dopo la lettura della sentenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ergastolo confermato a Impagnatiello. Le lacrime e il silenzio dei genitori di Giulia Tramontano, la premeditazione esclusa: tutte le reazioni alla sentenza

