Entrambi serviranno a mister Magi per il prossimo campionato Dopo Alonzi la Vigor blinda anche il giovane centrocampista Subissati

La rinnovo di Alonzi e l’approdo di Subissati rappresentano un segnale forte per il futuro della Vigor. Mentre il giovane centrocampista classe 2006 si appresta a dimostrare il suo valore in quarta serie, l’esperto centravanti di peso assicura talento e leadership sotto la guida di Mister Magi. Un mix di gioventù e esperienza che promette grandi emozioni: il progetto è ambizioso e il campo aspetta solo di essere conquistato.

Dopo il rinnovo di Alonzi, la Vigor blinda anche il centrocampista classe 2006 Subissati. Giovane, ma affidabile in mezzo al campo e già pronto per la quarta serie, Alonzi invece è il centravanti di peso che serviva a Magi. A proposito dell'attaccante di Frascati, che si fosse subito ambientato nella spiaggia di velluto lo si era intuito: già poche settimane dopo il brutto infortunio, l'attaccante laziale e il ds Moroni avevano intavolato una trattativa per discutere del rinnovo. I tempi però non erano maturi e con una stagione davanti sembrava solo una suggestione, invece, un anno dopo, Alonzi è ancora a Senigallia.

