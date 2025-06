Entra nella rotonda in bicicletta poi la terribile caduta | portato in ospedale

Un pomeriggio che avrebbe potuto essere tranquillo si è trasformato in un incubo per un uomo di 61 anni a Gavardo. Mentre attraversava la rotonda sulla SP57, il suo viaggio in bicicletta ha preso una piega drammatica: una caduta violenta che lo ha costretto a essere trasportato d’urgenza in ospedale. La scena, intensa e concitata, ci ricorda quanto la sicurezza sulle strade debba essere sempre prioritaria.

Nel primo pomeriggio di martedì, a Gavardo, un uomo di 61 anni è rimasto vittima di una brutta caduta mentre percorreva in bicicletta la rotonda lungo la SP57, di fronte al ponte Marinai d'Italia sul fiume Chiese L'allarme è scattato intorno alle 15.15. Sul posto sono intervenuti in pochi.

