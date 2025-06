Entra nel pub e ruba un violino da 175mila euro | la polizia pubblica le foto del ladro

Un furto audace scuote Londra: un violino storico del 1740, valutato oltre 175mila euro, scompare dal The Marquess Tavern di Islington. La polizia pubblica le foto del ladro nel disperato tentativo di ritrovare questo tesoro musicale. Un mistero che cattura l’attenzione della città e lascia tutti con il fiato sospeso: il furto sarà presto risolto?

Un violino storico, risalente al 1740 e dal valore di circa 150mila sterline (oltre 175mila euro), è stato rubato da un pub di Londra, in Inghilterra. Il furto è avvenuto lo scorso 18 febbraio nel locale The Marquess Tavern, nel quartiere Islington, ma lo strumento non è ancora stato ritrovato. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Entra nel pub e ruba un violino da 175mila euro: la polizia pubblica le foto del ladro

