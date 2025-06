Ennesima estate senza treni in provincia di Macerata | la mappa dei cantieri

Anche quest’estate, i treni in provincia di Macerata sono un ricordo lontano, sostituiti dai cantieri e dai bus sostitutivi. La mappa dei lavori evidenzia come, ogni anno, la manutenzione comprometta la regolarità delle linee ferroviarie, lasciando i passeggeri a fare i conti con disagi e confort ridotti. Un problema che si ripete ormai da troppo tempo, sottolineando l’urgenza di interventi strutturali e miglioramenti duraturi.

Macerata, 25 giugno 2025 – Estate, tempo di lavori di manutenzione e potenziamento sulle linee ferroviarie. Da parecchi anni, la bella stagione è caratterizzata da interventi sulla tratta, con la conseguente interruzione del servizio e l’attivazione dei bus sostitutivi per garantire la mobilità. Una situazione non proprio gradita ai passeggeri, costretti a viaggio con livelli di comfort sicuramente ridotti. Già nell’agosto 2007, ad esempio, la linea Civitanova-Macerata-Fabriano era stata chiusa per una manutenzione straordinaria e i treni quel mese erano stati sostituiti dai pullman, con le lamentele dei viaggiatori perché questi saltavano alcune fermate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it