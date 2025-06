Eni dopo la bocciatura dell' inceneritore | Prendiamo atto ora valutazioni su Marghera

Dopo la bocciatura dell’inceneritore a Borgo Montello, si apre ora un nuovo capitolo a Marghera, dove Eni Rewind si esprime sulla valutazione ambientale negativa. La vicenda evidenzia come le decisioni strategiche siano in bilico tra sostenibilità e interessi economici, creando un dibattito acceso tra tutela ambientale e sviluppo industriale. Resta da capire quali saranno le prossime mosse e come si evolverà il futuro di queste importanti questioni.

Eni Rewind nel pomeriggio del 25 giugno ha commentato con una breve nota il parere negativo del comitato tecnico regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, che di fatto affossa il progetto del termovalorizzatore, che già aveva avuto un parere negativo dall'Istituto Superiore di Sanità. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Eni dopo la bocciatura dell'inceneritore: «Prendiamo atto, ora valutazioni su Marghera» - La breve nota dell'azienda dopo il parere negativo della commissione via sottolinea che l'impianto era parte integrante di un piano industriale più ampio ... Si legge su veneziatoday.it

