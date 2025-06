Enel prende casa in Carso | inaugurato il nuovo store di Opicina

Enel ha inaugurato il suo nuovo punto di riferimento a Opicina, un moderno 'Spazio Enel Partner' in via Nazionale 44b. Questo spazio innovativo sarà un punto di eccellenza per cittadini, imprese e artigiani del suggestivo borgo triestino e dell'intera area del Carso, offrendo servizi personalizzati e soluzioni energetiche all’avanguardia. Un passo importante per rafforzare la presenza sul territorio e sostenere lo sviluppo locale, avvicinando ancora di più Enel alla comunità .

Taglio del nastro oggi a Opicina, in via Nazionale 44b, per il nuovo 'Spazio Enel Partner’, punto di riferimento territoriale per cittadini, imprese, artigiani e attività commerciali del caratteristico borgo triestino collocato sull’altopiano del Carso e dell’intero capoluogo giuliano, che. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: enel - carso - opicina - prende

Al via un nuovo Spazio Enel partner sul Carso triestino - Taglio del nastro oggi a Opicina, in via Nazionale, per il nuovo Spazio Enel Partner che propone assistenza per le forniture di elettricità, gas, fibra e nuove opportunità in termini di efficienza ene ... msn.com scrive