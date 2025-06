Endometriosi il microbiota intestinale spiegherà come si sviluppa e chi rischia

L'endometriosi, una condizione complessa e spesso sfuggente, coinvolge il tessuto uterino che cresce al di fuori dell'utero, causando dolore e complicanze. Recenti studi puntano il dito anche sul microbiota intestinale, svelando un possibile legame tra la salute dell’intestino e lo sviluppo di questa patologia. Chi è a rischio? Come si sviluppa? Scopriamo insieme i segreti di questa misteriosa connessione, per un futuro di diagnosi più tempestive e terapie mirate.

L'endometrio è il tessuto più interno dell'utero, organo fatto a "strati". A volte, però, può crescere in modo anomalo, anche al di fuori dell'organo. E magari svilupparsi dove non dovrebbe, crescendo in modo anomalo. Nasce così l'endometriosi, patologia che spesso fatica ad essere diagnosticata, la cui diagnosi arriva in certi casi dopo parecchio tempo. Intanto, la scienza cerca di capire come possano nascere le lesioni e l'infiammazione in altre aree del corpo, come le ovaie e la zona pelvica, che danno origine al quadro patologico. In questo senso un'ipotesi di lavoro porta a valutare il microbiota.