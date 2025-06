Endas Giulia Senni contro ogni ostacolo

Endas Giulia Senni si distingue ancora una volta contro ogni ostacolo, dimostrando che la determinazione può superare qualsiasi sfida. Questo fine settimana, tra gare a Busto Arsizio, Imola e Misano Adriatico, l’atletica cesenate ha regalato emozioni e successi, coinvolgendo atleti di tutte le età. Tra le protagoniste, Giulia ha affrontato con grinta il Campionato Italiano di Prove Multiple Junior, confermando il suo talento e la sua passione. La sua tenacia ci ispira a non mollare mai.

È stato un altro fine settimana ricco di emozioni e risultati per l’ Atletica Endas Cesena, che tra Busto Arsizio, Imola e Misano Adriatico ha portato in pista atleti di ogni età, uniti dalla stessa voglia di mettersi in gioco. A Busto Arsizio si sono svolti i Campionati Italiani di Prove Multiple Junior, dove a difendere i colori dell’Endas c’era Giulia Senni, impegnata nell’intenso programma dell’ eptathlon. Nonostante settimane complicate tra la preparazione per la maturità classica e un fastidioso infortunio alla spalla che l’ha tenuta lontana dagli allenamenti nel giavellotto, Giulia ha scelto comunque di esserci, con la determinazione di chi non si tira indietro davanti alle difficoltà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Endas, Giulia Senni contro ogni ostacolo

In questa notizia si parla di: endas - giulia - senni - ogni

“Isola dei Famosi 2025”, intervista esclusiva a Pierpaolo Pretelli: “Sto cercando di assaporare ogni istante di questa avventura. Con Giulia Salemi siamo una vera squadra, ci sosteniamo a vicenda” - In un'intervista esclusiva, Pierpaolo Pretelli ci racconta la sua avventura all'Isola dei Famosi 2025, enfatizzando il legame speciale con Giulia Salemi.

Fine settimana di emozioni per l’Atletica Endas Cesena: giovani, master e cuore in pista; Risultati gare indoor in E.R. e fuori regione 28 gennaio; Arianna Rondoni conquista la finale nel salto in lungo.

Endas, Giulia Senni contro ogni ostacolo - È stato un altro fine settimana ricco di emozioni e risultati per l’Atletica Endas Cesena, che tra Busto Arsizio, Imola e Misano Adriatico ha portato in pista atleti di ogni età, uniti dalla stessa vo ... Segnala msn.com

Fine settimana di emozioni per l’Atletica Endas Cesena: giovani, master e cuore in pista - "Un medagliere straordinario che conferma lo spirito e la forza di una società capace di fare atletica a ogni età, dal settore giovanile alle categorie Master, passando per gli Assoluti", commentano d ... Secondo cesenatoday.it