Emozioni alla patronale Il grazie di Busto Arsizio ai cittadini dal cuore d’oro

Ieri a Busto Arsizio si è celebrato un momento di grande emozione e gratitudine: la Giornata del Ringraziamento, cuore pulsante della festa patronale di San Giovanni Battista. Nel suggestivo scenario di Villa Ottolini – Tosi, cittadini, associazioni e imprenditori si sono uniti in un abbraccio collettivo, riconoscendo il valore di chi dedica quotidianamente il proprio impegno alla comunità. Un’occasione speciale per rafforzare il senso di appartenenza e solidarietà tra tutti i presenti.

Tradizionale appuntamento ieri con la Giornata del ringraziamento, il momento civile della festa patronale di San Giovanni Battista che si è svòlto, prima della messa solenne in basilica, nel parco di Villa Ottolini – Tosi. Mattinata dedicata alla consegna della Civica Benemerenza, quest’anno assegnata all’imprenditore Riccardo Comerio, e dei riconoscimenti a cittadini e associazioni che sono quotidianamente impegnati per la comunità, tanti nomi, tanti esempi, anche tra gli operatori delle forze dell’ordine e della Polizia locale, che si sono distinti per meriti nelle loro attività. "Da loro bisogna prendere esempio per continuare a costruire una città non indifferente, che si prende cura, che presta attenzione, che dice grazie a chi se lo merita", ha detto il sindaco Emanuele Antonelli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it