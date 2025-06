Emily in Paris 5 | Thalia Besson riprenderà il ruolo di Genevieve

Grande notizia per i fan di Emily in Paris: Thalia Besson tornerà a interpretare Geneviève nella quinta stagione! Dopo un'attesa emozionante, Netflix ha confermato il suo ritorno, promettendo nuovi intrecci e colpi di scena nella vita della giovane protagonista. La presenza di Geneviève, con la sua eleganza e carisma, si preannuncia fondamentale per arricchire ancora di più questa affascinante serie. Restate sintonizzati, perché la stagione 5 si prospetta ricca di sorprese e emozioni!

Il cast della quinta stagione della serie Emily in Paris, come confermato da Netflix, potrà contare anche sulla presenza dell'attrice Thalia Besson. Netflix, dopo un po' di attesa, ha confermato il ritorno nel cast di Emily in Paris dell'attrice Thalia Besson, interprete di Geneviève. Il personaggio aveva debuttato nel capitolo precedente della storia della giovane protagonista interpretata da Lily Collins a cui aveva causato qualche problema con i suoi comportamenti. Il ritorno di Genevieve La storia di Emily in Paris proseguirà da dove si era interrotta, con la protagonista che ha deciso di fermarsi nella città di Roma, dove si trova Marcello (Eugenio Franceschini), con cui ha iniziato una relazione.

