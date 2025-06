Emergenza medico di base | Ora per chi ha bisogno solo un numero whatsapp

In un momento di crisi sanitaria, la comunità di Bussero si mobilita per offrire un nuovo servizio di emergenza medica di base tramite WhatsApp, facilitando l'accesso rapido e diretto ai bisogni di salute dei cittadini. Dopo la recente perdita di uno storico medico di famiglia, sono 1.500 i pazienti lasciati senza supporto. È il momento di unire le forze e riprendere in mano la nostra salute, perché nessuno dovrebbe sentirsi solo di fronte all’emergenza.

di Monica Autunno BUSSERO Lascia per motivi di salute un altro storico medico di famiglia, altri 1.500 pazienti "a spasso". Bussero di nuovo in emergenza camici. Proprio da qui, un anno e mezzo fa circa, partì la crociata dei " pazienti senza più pazienza ", che, con il comitato Cittadini per la salute, fu protagonista di un inverno di presidi "del giovedì mattina", con megafono e striscioni, davanti alla casa di comunità di Gorgonzola. Al sindaco Massimo Vadori, in questi giorni, l'onere di cercare una soluzione "tampone" per i pazienti, molti di loro anziani o in difficoltà, rimasti senza dottore.

