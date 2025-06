Emergenza casa Servono risposte per i più deboli

Emergenza casa: un problema che colpisce i più deboli e richiede interventi immediati. Sfratti e crisi abitativa sono drammi sociali che non possono più essere ignorati, poiché rappresentano una delle principali cause della nuova povertà. La Cisl e il Sicet evidenziano come questa crisi renda impossibile condurre una vita dignitosa, sottolineando l’urgenza di risposte concrete. È ora di agire per garantire un futuro più giusto e solidale a tutti.

"Sfratti ed emergenza casa sono drammi sociali che necessitano di risposte concrete, non si può più attendere". La Cisl e il Sicet, Sindacato inquilini casa e territorio, evidenziano che "è ormai opinione condivisa tra sindacati e associazioni dei proprietari che la questione abitativa sia una delle principali componenti della nuova povertà ". Per il sindacato si tratta di "una condizione che rende impossibile condurre una vita dignitosa. I nuclei familiari che abitano in affitto risultano i più esposti alla povertà assoluta". "Denunciamo da tempo l’inadeguatezza della normativa che protegge poco gli inquilini e non premia i locatori onesti – sottolineano dal Sicet –, l’esistenza di contratti fittizi o pratiche elusive, come i contratti di comodato gratuito o i brevi rinnovi annuali suggeriti da alcune agenzie alimentano una spirale di insicurezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Emergenza casa. Servono risposte per i più deboli"

