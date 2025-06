Emergenza caldo in Italia | a causa del clima impazzito attesi picchi di oltre 40°C in diverse città

Un'odissea di caldo senza precedenti sta avvolgendo l’Italia, con temperature che superano i record storici e notti tropicali che mettono a dura prova la nostra resistenza. Questa ondata di calore impazzito richiede attenzione e preparazione: è il momento di agire per proteggere sé stessi e le proprie comunità. La lotta contro l’emergenza caldo comincia ora, perché nessuno si possa adagiare nell’illusione che tutto possa passare inosservato.

L’Italia è nella morsa di una nuova emergenza caldo che potrebbe battere i record storici delle estati più torride. Secondo le previsioni de iLMeteo.it, nel corso di questa settimana le temperature raggiungeranno valori eccezionali, con picchi fino a 40°C all’ombra in città come Firenze, Ferrara e Terni, e 39°C a Milano e Roma. A preoccupare non sono solo le ore diurne: le cosiddette “notti tropicali”, con minime superiori ai 20°C, diventeranno la norma in molte regioni, aggravando il senso di afa e rendendo difficile il riposo notturno. In alcune zone, le minime potrebbero non scendere sotto i 25°C, creando una condizione climatica estrema che ricorda l’ondata di calore del 2003, tra le più gravi mai registrate. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Emergenza caldo in Italia: a causa del clima impazzito attesi picchi di oltre 40°C in diverse città

