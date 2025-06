Emergenza caldo attivo un ' Punto di refrigerio' per chi è più fragile | In estate nessuno resti solo

In un'estate che si preannuncia torrida, nessuno deve restare solo di fronte al caldo insopportabile. Per questo, domani alle 10, presso la parrocchia Santissimo Salvatore in via Napoli, verrà inaugurato un punto di refrigerio dedicato agli ospiti della mensa Caritas, agli anziani e ai senza fissa dimora. Un gesto concreto di solidarietà per garantire conforto e sostegno a chi più ne ha bisogno, contribuendo a creare una comunità più umana e vicina.

