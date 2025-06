Emergenza acqua in Sicilia A Trapani si prova con i dissalatori mobili

In Sicilia, l’emergenza acqua spinge la Regione a sperimentare dissalatori mobili a Trapani, ma molti dubitano della loro efficacia. La domanda che coinvolge tutta la comunità è: possono davvero rappresentare una soluzione duratura? Il nostro inviato, Massimiliano Cochi, approfondisce questa sfida cruciale, analizzando le criticità e le potenzialità di questa innovativa iniziativa. Restate con noi per scoprire come si sta affrontando questa difficile emergenza.

In Sicilia, per l'emergenza acqua la Regione pensa a dissalatori mobili, ma secondo molti non servirà a risolvere il problema. Il nostro inviato a Trapani, Massimiliano Cochi.

